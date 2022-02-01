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Сегодня, 20:19

«Урал» в полном объеме выплатил зарплату Рыкову

Иван Шитик
Корреспондент

«Урал» после разрыва контракта с защитником Владимиром Рыковым выплатил игроку оставшуюся зарплату, которая ему полагалась до конца контракта, сообщает Sport24.

Рыков и «Урал» прекратили сотрудничество 14 января по взаимному согласию. Его контракт был рассчитан до лета 2022 года.

Рыков перешел в «Урал» из «Динамо» в качестве свободного агента в августе 2020 года. В составе екатеринбуржцев защитник провел 27 матчей и заработал 10 желтых карточек.

1 февраля стало известно, что футболист заключил контракт с клубом «Родина».

Владимир Рыков. «Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову. Тренер стоит бледный, кепку опустил». Рыков — о гулянках, драках и самом странном тренере

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-01-ural-v-polnom-obyeme-vyplatil-zarplatu-rykovu-kotoryy-dosrochno-rastorg-kontrakt-s-klubom
Владимир Рыков
ФК Урал
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
28.02 19:00
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 13
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
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