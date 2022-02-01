«Урал» в полном объеме выплатил зарплату Рыкову

«Урал» после разрыва контракта с защитником Владимиром Рыковым выплатил игроку оставшуюся зарплату, которая ему полагалась до конца контракта, сообщает Sport24.

Рыков и «Урал» прекратили сотрудничество 14 января по взаимному согласию. Его контракт был рассчитан до лета 2022 года.

Рыков перешел в «Урал» из «Динамо» в качестве свободного агента в августе 2020 года. В составе екатеринбуржцев защитник провел 27 матчей и заработал 10 желтых карточек.

1 февраля стало известно, что футболист заключил контракт с клубом «Родина».