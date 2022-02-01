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Александр Самедов: «Хендрикс не подошел «Спартаку» по игровым качествам»

Александр Самедов рассказал, почему Хендрикс покинул «Спартак»
Евгений Петров
Корреспондент

Чемпион России в составе «Спартака» Александр Самедов рассказал о причинах ухода из команды нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса.

Ранее стало известно, что Хендрикса арендовал «Фейеноорд». Также «Эльче» арендовал у «Спартака» аргентинского нападающего Эксекиэля Понсе.

«Насколько ожидаемым был уход Хендрикса и Понсе? Они меньше всего использовались, — цитирует Самедова ТАСС. — Хендрикс мало играл, Понсе долгое время был травмирован, насколько я помню. Плюс «Спартак» взял на эту позицию Николсона, они нашли также опорника. Видимо, Хендрикс по игровым качествам не подошел».

«Спартак» занимает девятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/13585977
Александр Самедов
Йоррит Хендрикс
Эсекиэль Понсе
ФК Спартак (Москва)
0
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