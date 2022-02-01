Квинси Промес и Шамар Николсон сразились в музыкальном баттл-шоу

Официальный YouTube-канал «Спартака» опубликовал видео музыкального шоу с участием игроков команды Квинси Промеса и Шамара Николсона.

Правила игры следующие: участники по очереди слушают в наушниках песни, известные сопернику. Футболист в наушниках пытается воспроизвести песни так, как слышит, а соперник — угадать название и исполнителя.

30-летний Квинси Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. Ранее он выступал за команду в 2014-2018 годах и стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны. 24-летний Шамар Николсон перешел в «Спартак» в декабре 2021 года. В официальных матчах за команду он пока не играл.