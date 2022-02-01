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Квинси Промес и Шамар Николсон сразились в музыкальном баттл-шоу

Евгений Петров
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Официальный YouTube-канал «Спартака» опубликовал видео музыкального шоу с участием игроков команды Квинси Промеса и Шамара Николсона.

Правила игры следующие: участники по очереди слушают в наушниках песни, известные сопернику. Футболист в наушниках пытается воспроизвести песни так, как слышит, а соперник — угадать название и исполнителя.

30-летний Квинси Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. Ранее он выступал за команду в 2014-2018 годах и стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны. 24-летний Шамар Николсон перешел в «Спартак» в декабре 2021 года. В официальных матчах за команду он пока не играл.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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