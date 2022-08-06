«Урал» — «Спартак»: видеообзор матча 4-го тура РПЛ

«Спартак» со счетом 2:0 победил «Урал» в гостевом матче четвертого тура РПЛ.

Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Квинси Промес и Михаил Игнатов. Две голевые передачи в свой актив записал Александр Соболев.

В первом тайме матча полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был заменен на Игнатова из-за травмы, нигерийца унесли с поля на носилках.

В следующем туре «Спартак» примет «Сочи» 14 августа, «Урал» на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 12 августа.