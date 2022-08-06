Джикия считает, что «Спартак» мог забить больше голов в матче с «Уралом»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Уралом» в четвертом туре РПЛ (2:0).

«Могли забить побольше голов. Но самое главное выиграли. Что касается реализации, конечно, было много моментов, как заметили. Но главное выиграли.

Давайте не будем думать о чемпионстве. Сегодня был четвертый тур. Спокойно продолжим работать. Как в команде абстрагироваться от таких мыслей? Не задавать такие вопросы мне после игр», — сказал Джикия.

«Спартак» одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков и пока вышла на первое место в турнирной таблице, хотя все конкуренты проведут свои матчи позже.