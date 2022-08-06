Джикия заявил, что вернется на поле в матче с «Сочи» на следующей неделе

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что вернется на поле в матче 5-го тура против «Сочи».

Футболист пропустил игру с «Оренбургом» (4:1) из-за травмы и не попал в стартовый состав на матч с «Уралом» (2:0). Джикия появился на поле в конце встречи, выйдя на замену на 88-й минуте.

— Со здоровьем все хорошо. К следующей игре уже на сто процентов буду готов. Благодарю тренерский и медицинский штаб, что поберегли и все так получилось. Сегодня не был готов играть на сто процентов, поэтому решение было не выпускать меня в стартовом составе.

Литвинов очень хорошо играет. Сегодня провели матч на ноль. Будем доказывать, работать.

—Вы не уверены, что будете твердо в основе?

—Не задавайте глупых вопросов, пожалуйста.

—Много ударов по воротам в матче с «Уралом»?

—Это же хорошо!

—Маленькая реализация?

—Этого было достаточно для победы, поэтому так. А то, что били, создавали — это хорошо.

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» состоится 14 августа, начало — в 20.00 (мск).