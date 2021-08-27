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«Урал» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

15:30
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В пятницу, 27 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Ростов».

Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Гаджимуратов, Йовичич, Егорычев, Мишкич, Ибрахимай, Агеев.

Запасные: Ландаков, Панов, Насыров, Колесниченко, Евсеев, Железнов, Гагнидзе, Панюков, Максименко.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Мелехин, Баштуш, Калинин, Глебов, Норманн, Хашимото, Алмквист, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Хаджикадунич, Лангович, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Тошевски, Полоз.

Начало встречи — в 16:30 (мск). Следить за матчем «Урал» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Урал — Ростов

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Александр Кравченко все материалы автора

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