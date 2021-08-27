Матч «Урал» — «Ростов» пройдет без использования ВАР
15:22
Матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Ростов», который состоится сегодня в Екатеринбурге (начало в 16:30 мск.), пройдет без использования ВАР, информирует сайт РФС.
Технический подрядчик из-за обрыва линии связи не смог предоставить РФС доступ к сигналам камер, в связи с чем работа системы ВАР на матче невозможна.
«Ростов» занимает 14-е место в таблице РПЛ, «Урал» идет на последнем месте.
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