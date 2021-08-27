Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отметил, что назначение помощника главного арбитра Алексея Стипиди на матч шестого тура Тинькофф -РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (1:2) связано с профессиональным уровнем судьи.

В заявке сочинцев на официальном сайте РПЛ в роли одного из тренеров молодежной команды значится Дмитрий Григорьевич Стипиди. Представитель клуба может быть родственником арбитра Алексея Григорьевича Стипиди.

«Что касается Стипиди, если даже его брат и работает в клубе, назначение судей связано с их профессиональным уровнем и их физической готовностью. И все они имеют высокий уровень доверия. Поэтому ничего «странного» в этом нет», — цитирует ТАСС Хачатурянца.

«Сочи» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на девятой позиции.