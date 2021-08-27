Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В РФС высказались по поводу назначения судьи Стипиди на матч «Спартак» — «Сочи»

15:36
Теги:

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отметил, что назначение помощника главного арбитра Алексея Стипиди на матч шестого тура Тинькофф -РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (1:2) связано с профессиональным уровнем судьи.

В заявке сочинцев на официальном сайте РПЛ в роли одного из тренеров молодежной команды значится Дмитрий Григорьевич Стипиди. Представитель клуба может быть родственником арбитра Алексея Григорьевича Стипиди.

«Что касается Стипиди, если даже его брат и работает в клубе, назначение судей связано с их профессиональным уровнем и их физической готовностью. И все они имеют высокий уровень доверия. Поэтому ничего «странного» в этом нет», — цитирует ТАСС Хачатурянца.

«Сочи» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на девятой позиции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12238275

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
"Могу присесть под любым кустом": Волочкова о пикантном снимке на даче
Видео: убитая тюменская школьница жила в адских условиях
В Калининграде оценили плакаты с изображением региона в составе Германии
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр