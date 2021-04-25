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«Уфа» — «Сочи»: все голы матча

14:28
Футболисты &quot;Сочи&quot;. Фото ФК "Сочи"
Футболисты &amp;quot;Сочи&amp;quot;. Фото ФК &quot;Сочи&quot;
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«Уфа» на своем поле принимает «Сочи» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

Счет открыл защитник гостей Данил Прохин на 8-й минуте, забив свой первый гол в текущем сезоне.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Форвард Антон Заболотный забивает еще один гол за «Сочи» и удваивает преимущество команды.

На 19-й минуте игры полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов отыгрывает один мяч.

Уфа — Сочи

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