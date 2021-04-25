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«Уфа» — «Сочи»: Жамалетдинов сравнял счет

15:40
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Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов сравнял счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (2:2, второй тайм).

Футболист забил гол на 78-й минуте. Ранее в составе уфимцев также отметился Вячеслав Кротов. В составе «Сочи» голами отметились Данила Прохин и Антон Заболотный.

Уфа — Сочи

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