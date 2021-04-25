«Сочи» вырвал победу у «Уфы»
«Сочи» в гостевом матче 27-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Уфу» (3:2).
Счет был открыт на 8-й минуте защитником «Сочи» Данилом Прохиным. Спустя 6 минут Антон Заболотный удвоил преимущество. В составе «Уфы» первый мяч отыграл Вячеслав Кротов, забив на 19-й минуте. Во втором тайме Тимур Жамалетдиов забил второй гол за башкирский клуб. На 90+1 минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти и вывел «Сочи» вперед.
«Сочи» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 14-я строчка и 20 баллов.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
27-й тур
«Уфа» — «Сочи» — 2:3 (1:2)
Голы: Прохин, 8 (0:1). А.Заболотный, 14 (0:2). Кротов, 19 (1:2). Жамалетдинов, 78 (2:2). Нобоа, 90+1 — с пенальти (2:3).
«Уфа»: Чернов, Йокич, Никитин, Морозов (Милетич, 46. Голубев, 73), Бауэр, Табидзе, Иванов, Кротов (Бизоза, 86), Камилов (Жамалетдинов, 73), Мрзляк (Сысуев, 62), Андрич.
«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Нобоа, А.Заболотный, Руденко (Пруцев, 60).
Предупреждения: Цаллагов, 9. Мрзляк, 51. Нобоа, 53. Йокич, 54. Камилов, 59. Миладинович, 61. Иванов, 82.
Удаления: Цаллагов, 45. Йокич, 90+1.
Судьи: Панин (Дмитров). Сафьян (Москва), Петросян (Бронницы).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва).
25 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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