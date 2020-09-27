«У «Локо» есть проблемы». Николич объяснил выбор стартового состава на матч с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА.

— 1 забитый мяч в трех матчах? Это не только вопрос по атаке, а по всей фазе игры. В трех последних играх не пропускали голы. Сегодня дерби. У нас есть уважение к ЦСКА. Они перестроили схему, мне нравится, как они играют. Будет трудно сегодня, но мы хорошо подготовились. Уверен, что хорошо отработали перед матчем. Игнатьев? У нас есть проблемы по составу. Молодые игроки должны стать новыми лидерами на поле. Должны быть и опытные, чтобы был баланс. 4-4-2? Это оптимальная схема, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».