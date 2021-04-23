Тренером «Локомотива» Николичем интересуются два итальянских клуба

Два клуба итальянской серии А проявляют интерес к главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу. Один из них — «Парма».

«Интересуются ли Николичем в России? Вероятность его появления в «Спартаке» отметаем сразу в силу целого ряда причин. Разговор о других командах РПЛ — просто голая фантазия. А вот за границей спрос на него уже есть. Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта уехал в «Парму», увезя с собой сильное впечатление о Николиче. Не самый плохой вариант. И есть, как говорят, еще один — и тоже итальянский — вариант», — написал в своей колонке для «СЭ» известный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Ранее Казаков сообщил, что сумма отступных Николича составляет 400 тысяч евро.

23 апреля «СЭ» стало известно, что председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и главный тренер команды Марко Николич провели встречу, в ходе которой руководитель клуба дал понять тренеру, что хочет продолжить с ним дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года.

После 26 туров москвичи занимают второе место в Тинькофф РПЛ, набрав 49 очков. Также железнодорожники вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов».