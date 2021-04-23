Николич: «Спартак»? Италия? Или все-таки «Локо»? Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о ситуации вокруг главного тренера железнодорожников.

В прошлом мае, когда стало известно, что «Локомотив» не продлит контракт с Юрием Семиным и на смену ему придет малоизвестный серб Марко Николич, самым мягким из комментариев было сравнение генерального директора клуба Василия Кикнадзе с гениальным Мончи, который поставил в «Севилье» на поток производство звезд из ноунеймов — мол, может и Василий Александрович сумеет удивить? А если нет, придется ответить должностью.

Кикнадзе в «Локо» уже давно нет. А Николич — едва ли не главный претендент на признание лучшего тренера РПЛ этого сезона. Позади 10-матчевая победная серия, выход в финал Кубка, впереди встреча с «Тамбовом» — то есть гарантированные 3 очка и по-прежнему второе место в таблице. «Спартак» в выходные бьется с ЦСКА, «Рубин» — с «Краснодаром», «Динамо» — с «Химками», и есть вероятность, что отрыв «Локо» от преследователей еще больше возрастет.

Клуб, попавший в группу Лиги чемпионов в этом сезоне, получит 15,25 миллиона евро. Победа в российском кубковом турнире принесет всего 20 миллионов рублей, но это серьезная имиджевая история — или гарантированное место в Лиге Европы, если команда не выйдет по итогам сезона в ЛЧ. В любом случае, немало.

Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но на этом фоне все больше слухов о возможном расставании с Николичем после завершения РПЛ. И что якобы это решение самого тренера, не согласного с кадровой политикой красно-зеленых.

Так что же происходит с «Локомотивом», или, вернее, в «Локомотиве»? Каково будущее сербского специалиста?

Одна из главных претензий к руководству железнодорожников, которую можно часто услышать, — нет никаких комментариев по поводу перспектив Николича. Когда число разнообразных версий стремительно возрастет, было бы логично выйти в публичное пространство и сказать: у Марко — полная поддержка, мы вместе идем в светлое будущее.

Но этого нет. Однако подобные слова часто ни о чем в свете даже ближней перспективы не говорят. Хрестоматийными стали слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о доверии к Мураду Мусаеву — когда спустя всего месяц после этого тренер ушел в отставку.

Не говорит ничего и сам Николич. В последнее время нет его интервью, за исключением матчевых флешей, но это может быть связано с приближающимся финишем. Когда не хочется что-то произносить при ажиотаже и одновременно нарастающей неопределенности.

Тем не менее тема ухода Марко из горячей становится обжигающей. И подкрепляется она веером новостей о вероятных трансферах на выход игроков «Локо» — в том числе футболистов сборной.

Непонятно, это две разные темы или одна. В любом случае сейчас все, что пишут о «Локомотиве», выглядит звеньями одной цепи. Будь то интерес к клубу Романа Абрамовича или возвращение Ольги Смородской.

«Локо» удивительным образом судьба часто переплетает в последнее время со «Спартаком» — их взлеты и кризисы удивительно симметричны и схожи. Парадокс или нет, но и оба иностранных тренера, сумевших стать для этих команд культовыми личностями, — Николич и Массимо Каррера — опосредованно связаны через их дружбу с агентом Тимуром Гурцкая. Который, вероятно, является их проводником по нашему футбольному миру — как человек, способный дать характеристики менеджерам, тренерам, игрокам и всем прочим участникам действа.

Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но в схожей истории подъема Карреры было принципиальное отличие от того, что происходит сейчас с Николичем.

Массимо приехал в Россию как помощник Дмитрия Аленичева, получал по тому контракту 300 тысяч евро в год и когда стал уже полноценным главным тренером, ему подняли зарплату до 1,2 миллиона. Когда же выяснилось, что «Спартак» претендует на чемпионство, акционер клуба пообещал выплатить Каррере в случае завоевания титула ту разницу, которая будет с его следующим соглашением, — под 3 миллиона. Так и произошло, правда, премия вызвала кривотолки в штабе — помощники не понимали, почему все деньги достались Массимо, а он не понимал, почему от него ждут, что он поделится своим личным бонусом, обещанным именно ему. Но главным было не это, а желание сохранить тренера.

В «Локомотиве», насколько известно, вопрос с Николичем не форсируют. Да, его договор с клубом действует еще год, там также есть пункт «+1». Вроде бы некуда спешить.

Но есть и заложенная мина: отступные. Опция выхода — всего 400 тысяч евро. Прямо скажем, не самые большие деньги для тренера, который может принести «Локо» участие еще в одной Лиге чемпионов.

Давление ли это? Сомневаюсь. Николич к тому же показал, как может справляться с ним: прийти на место уволенного Семина и выдержать по силам не каждому, да еще и в разгар войны трибун с руководством. Да и усадить в запас Антона Миранчука решится не каждый.

Марко Николич и Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Однако он не может не думать о том, что будущее подразумевает общение. Общение ради будущего — в том числе и в кадровых вопросах. А если его нет, любой успешный тренер станет прикидывать будущее уже персонально для себя, в другом клубе.

Интересуются ли Николичем в России? Вероятность его появления в «Спартаке» отметаем сразу в силу целого ряда причин. Разговор о других командах РПЛ — просто голая фантазия. А вот за границей спрос на него уже есть. Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта уехал в «Парму», увезя с собой сильное впечатление о Николиче. Не самый плохой вариант. И есть, как говорят, еще один — и тоже итальянский — вариант.

Говорит ли пауза «Локомотива» о желании найти другого тренера — в силу иных представлений о перспективах? Есть ли в клубе какая-то неопределенность в силу возможных новых перемен? Или наверху просто держат паузу?

В любом случае Николич и команда сейчас в полном порядке. И что бы ни случилось дальше, играть никто не бросит.

В конце концов, и Семина убирали, когда «Локо» шел с ним в Лигу чемпионов. Оказалось, что это не трагедия — команда осталась конкурентоспособной.

Посмотрим.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.