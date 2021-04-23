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Полузащитник «Уфы» Мрзляк сделал удивительный выбор в определении лучшего хорвата в РПЛ

18:14
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Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк 23 апреля в интервью клубному сайту поделился мнением, кого он считает лучшим хорватским игроком в Тинькофф РПЛ.

«Кто лучший хорват в РПЛ? Конечно, Влашич играет за сборную Хорватии и проводит очень хороший сезон в ЦСКА. Чорлука отлично играет в «Локомотиве», а Ловрен — топ-защитник, который играл в «Ливерпуле». Но я выберу моего друга Даниэля Мишкича из «Урала». Может быть среди болельщиков он был бы на четвертом месте, но для меня он номер один. Лично с игроками сборной Хорватии в РПЛ не знаком, но на поле, с Влашичем, Чорлукой и Ловреном мы, конечно приветствуем друг друга», — сказал Мрзляк.

В нынешнем сезоне чемпионата России Мишкич провел 22 матча и отдал 2 голевые передачи.

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/news-new/filip-mrzlyak-kazhdyj-den-ya-khochu-dokazat-sam-sebe-chto-mogu-igrat-eshche-luchshe

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