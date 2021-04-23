Стала известна сумма отступных главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Она составляет 400 тысяч евро.

Об этом сообщил в своей колонке для «СЭ» известный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Ранее «СЭ» стало известно, что председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и главный тренер команды Марко Николич провели встречу, в ходе которой руководитель клуба дал понять тренеру, что хочет продолжить с ним дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года.

После 26 туров москвичи занимают второе место в Тинькофф РПЛ, набрав 49 очков. Также железнодорожники вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов».