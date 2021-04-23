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Игнатьев и Зе Луиш отправились с «Локомотивом» на матч против «Тамбова»

18:30
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Пресс-служба «Локомотива» 23 апреля на своей странице в Twitter опубликовала кадры вылета команды в Саранск на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

На фото присутствуют защитник Владислав Игнатьев и нападающий Зе Луиш, которые ранее были травмированы.

Матч «Тамбов» — «Локомотив» состоится в субботу, 24 апреля. Начало — в 19.00 (мск).

«СЭ» проведет прямую-онлайн трансляцию встречи «Тамбов» — «Локомотив»

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