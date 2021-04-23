Игнатьев и Зе Луиш отправились с «Локомотивом» на матч против «Тамбова»
Пресс-служба «Локомотива» 23 апреля на своей странице в Twitter опубликовала кадры вылета команды в Саранск на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
На фото присутствуют защитник Владислав Игнатьев и нападающий Зе Луиш, которые ранее были травмированы.
Матч «Тамбов» — «Локомотив» состоится в субботу, 24 апреля. Начало — в 19.00 (мск).
Вылетаем в Саранск на завтрашний матч с «Тамбовом» ? pic.twitter.com/atL7J5TWKC— «Локомотив» (@fclokomotiv) April 23, 2021
«СЭ» проведет прямую-онлайн трансляцию встречи «Тамбов» — «Локомотив»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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