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Тренер «Зенита» заявил, что питерцев еще рано называть чемпионами

13:51
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в гостевом матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Обыграли очередной московский клуб. «Зенит» уже чемпион?

— Нет, весь чемпионат еще впереди. Матч с ЦСКА — не самый удачный, но такое бывает, команда показала характер, очень хорошо выглядели в защите, сыграли на ноль против очень хорошего, сильного соперника. Мы заслужили эту победу и двигаемся дальше.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 36 очков. Ближайшим преследователем является московское «Динамо», у которого 32 очка.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры