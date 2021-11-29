Тренер «Зенита» заявил, что питерцев еще рано называть чемпионами
13:51
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в гостевом матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России.
— Обыграли очередной московский клуб. «Зенит» уже чемпион?
— Нет, весь чемпионат еще впереди. Матч с ЦСКА — не самый удачный, но такое бывает, команда показала характер, очень хорошо выглядели в защите, сыграли на ноль против очень хорошего, сильного соперника. Мы заслужили эту победу и двигаемся дальше.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 36 очков. Ближайшим преследователем является московское «Динамо», у которого 32 очка.
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