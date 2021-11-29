Макаров: «Рубин» мне многое дал. Но я счастлив от того, что мы победили»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, помогало ли ему персональное знание соперника в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (3:2).

«Мы много отрабатываем стандартные положения на тренировках, так что помогли именно они, — приводит слова Макарова официальный сайт московского клуба. — Тренер говорил мне ждать на дальней штанге, и это сегодня сработало».

Также полузащитник момент с первым голом, в котором ему удалось переиграть соперника замахом.

«В том эпизоде последним оказался Дрейер, которого при мне не было в команде, так что получилось схитрить. Что чувствовал после забитого мяча. Радость от того, что забил, потому что хотелось помочь команде выиграть. Я не стал праздновать гол, потому что «Рубин» мне многое дал. Но я был счастлив от того, что мы победили» , — сказал он.