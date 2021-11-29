Макаров: «Рубин» мне многое дал. Но я счастлив от того, что мы победили»
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, помогало ли ему персональное знание соперника в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (3:2).
«Мы много отрабатываем стандартные положения на тренировках, так что помогли именно они, — приводит слова Макарова официальный сайт московского клуба. — Тренер говорил мне ждать на дальней штанге, и это сегодня сработало».
Также полузащитник момент с первым голом, в котором ему удалось переиграть соперника замахом.
«В том эпизоде последним оказался Дрейер, которого при мне не было в команде, так что получилось схитрить. Что чувствовал после забитого мяча. Радость от того, что забил, потому что хотелось помочь команде выиграть. Я не стал праздновать гол, потому что «Рубин» мне многое дал. Но я был счастлив от того, что мы победили», — сказал он.
После 16 туров РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Рубин» с 22 очками располагается на девятой позиции.
Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/denis-makarov-budu-staratsya-prinosit-komande-eshhyo-bolse-polzy
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