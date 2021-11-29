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ЦСКА предложил помощь болельщикам, задержанным после матча с «Зенитом»

ЦСКА выступил с заявлением по поводу задержания болельщиков после матча с «Зенитом»
13:56
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Пресс-служба ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовала заявление по поводу матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2). Клуб предложил помощь задержанным фанатам.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем порядок получения бесплатной юридической консультации для болельщиков, которые были задержаны правоохранительными органами после матча ПФК ЦСКА — «Зенит», — говорится в сообщении

В соцсети клуб опубликовал номер и почту, по которым можно обратиться за помощью.

Ранее в МВД сообщили, что после матча ЦСКА с «Зенитом» сотрудниками полиции составлен 51 протокол о правонарушениях.

Вчера, 28 ноября, после встречи полиция задержала более 400 человек за нарушения по ходу игры и после нее. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники и распитие алкогольных напитков.

Дополнительная информация:

https://t.me/pfccskamoscow/4448

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры