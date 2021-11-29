ЦСКА предложил помощь болельщикам, задержанным после матча с «Зенитом»

Пресс-служба ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовала заявление по поводу матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2). Клуб предложил помощь задержанным фанатам.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем порядок получения бесплатной юридической консультации для болельщиков, которые были задержаны правоохранительными органами после матча ПФК ЦСКА — «Зенит», — говорится в сообщении

В соцсети клуб опубликовал номер и почту, по которым можно обратиться за помощью.

Ранее в МВД сообщили, что после матча ЦСКА с «Зенитом» сотрудниками полиции составлен 51 протокол о правонарушениях.

Вчера, 28 ноября, после встречи полиция задержала более 400 человек за нарушения по ходу игры и после нее. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники и распитие алкогольных напитков.