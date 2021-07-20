Тренер вратарей «Спартака»: «У Витории все должно быть разложено по полочкам»

Тренер вратарей «Спартака» Луиш Эштевеш рассказал о главном тренере команды Руе Витории.

«В первую очередь Руй — организатор. Он структурирует как свою собственную жизнь, так и жизнь тех людей, с которыми работает, — цитирует Эштевеша сайт «Спартака». — У него все должно быть разложено по полочкам.

Он проактивный: всегда готов к любым вызовам, которые ему бросает судьба.

И он человек, который умеет адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Это помогает эффективно решать все проблемы".