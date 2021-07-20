«Легенды». Кержаков показал совместное фото с Акинфеевым

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выложил совместное фото с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Легенды», — отреагировал один из подписчиков Кержакова.

Кержаков играл за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. С Акинфеевым он много раз встречался в матчах чемпионата России. В июле 2017 года Александр завершил карьеру.

17 июня 2021 года «Нижний Новгород» объявил о том, что Кержаков станет главным тренером команды. Клуб будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.