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«Легенды». Кержаков показал совместное фото с Акинфеевым

13:01
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выложил совместное фото с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Легенды», — отреагировал один из подписчиков Кержакова.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

Кержаков играл за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. С Акинфеевым он много раз встречался в матчах чемпионата России. В июле 2017 года Александр завершил карьеру.

17 июня 2021 года «Нижний Новгород» объявил о том, что Кержаков станет главным тренером команды. Клуб будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.

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