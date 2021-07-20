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Прядкин: «Послали клубам письмо о необходимости соблюдать все коронавирусные ограничения»

13:09
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о подготовке к новому сезону. По его словам, все клубы получили письмо о необходимости соблюдать постановления, связанные с коронавирусными ограничениями.

«У нас продолжается подготовка к старту нового сезона. По традиции предшествовал матч за Суперкубок России, — отметил Прядкин. — Матч посетили 16 380 зрителей при вместимости 33 тысячи. Совместно с РФС провели в рамках матча некоторые мероприятия. Были приглашены руководители футбольных федераций стран СНГ... Есть и ряд нареканий, но мы делали все в рамках соблюдения регламента.

В преддверии старта сезона мы снова послали циркулярное письмо в клубы о необходимости соблюдать все постановления, связанные с коронавирусными ограничениями. Говоря коротко, каждый субъект по допуску на свои матчи принимает решения на основе постановления главных врачей и высших инстанций".

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Сергей Федоров все материалы автора

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