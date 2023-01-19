Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Спасет ли Дзюба «Торпедо»? Мнение Овчинникова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный тренер Валерий Овчинников (Борман) считает, что нападающий Артем Дзюба не сказал еще последнего слова в футболе.

— Понимаете, почему Дзюба пока не может найти себе команду?

— Да его просто боятся! Не хотят связываться. Нужен такой главный тренер, который не станет его опасаться — ни его запросов, ни его отношения, ни его юмора. Вот и все. Ведь столько про него наговорили, что он и сам уже, наверное, не до конца понимает, где правда, а где ложь. Утром просыпается и сам себя боится!

— Дзюба — токсичный человек?

— Из него сделали такого. Пресса, молва. Так что в какой-то степени Дзюбе не свезло. Хотя и он какие-то поводы давал. От него тоже кое-что в этой жизни зависит. Значит, Артему надо в себе что-то поменять.

— Вы по-прежнему считаете его сильным нападающим?

— Да. Довольно интересный форвард. Его рано списывать со счетов. 34 года — вообще сейчас в футболе не возраст! Юнец!

— Однако в Турции у него ничего не получилось.

— Да надо было понимать, куда едешь. Там не его футбол.

— В ближайшие дни он может подписать контракт с «Торпедо». Способен ли Дзюба спасти автозаводцев от вылета, или им уже ничего не поможет?

— Я бы очень хотел, чтобы он помог Талалаеву и спас «Торпедо»! Очень этого желаю! Андрея я еще помню по 90-м. Великолепный игрок был. Но потом получил тяжелейшую травму коленного сустава, связки... Он приезжал в Нижний, я его пригласил, хотел ему помочь вернуться в футбол. По сей день с ним связь поддерживаем. В прошлом году разговаривали.

— А если он вам завтра позвонит и спросит,брать ли Дзюбу?

— У Андрея сильный характер. Думаю, он найдет общий язык с Дзюбой. Но Артем же пока не в «Торпедо». Это все так — вилами по воде...

Артем Дзюба. «Дзюба сам себя уже боится. А руководству «Локо» надо упасть в ноги Семину». Интервью Бормана

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Артем Дзюба
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Овчинников
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Журналист Ивкович заявил, что Дзюба не интересен сербским клубам
Данни — о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»: «Он обязательно забьет много голов»
«Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам
Булыкин рассказал, что Дзюбе будет непросто в «Торпедо»
Экс-игрок «Ростова» Дьяков порассуждал о возможности прихода Артема Дзюбы в медиалигу
Александр Глеб: «Не исключаю, что Дзюба перейдет в медиалигу»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Овчинников: «Промес потренируется в Сочи. Там его будут охранять»
Бывший арбитр РПЛ заявил, что в российском футболе судьи не будут объяснять решения ВАР
«Спартак» выплатил Мевле компенсацию до конца контракта за расторжение договора
Овчинников: «У меня особое отношение к «Локо» после того, как клуб выгнал Семина»
Дуглас Сантос рассказал о выборах капитана «Зенита»
РПЛ заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Бенфике» подтвердили скорый трансфер Тавареша в «Спартак»

Дуглас Сантос: «Кержаков, Ерохин и Кузяев заслуживают звание капитана «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости