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Дуглас Сантос: «Кержаков, Ерохин и Кузяев заслуживают звание капитана «Зенита»

Дуглас Сантос назвал футболистов, готовых стать новым капитаном «Зенита»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» назвал футболистов, готовых стать новым капитаном команды. Ранее повязку носил защитник Деян Ловрен, перешедший зимой в «Лион».

— Без Ловрена «Зенит» лишился капитана. Густаво Мантуан считает, что новым капитаном должен стать ты. А ты бы кого выбрал?

— В «Зените» есть целый ряд игроков, которые по своему вкладу в историю клуба, по количеству проведенных за команду матчей, по личным и профессиональным качествам заслуживают носить звание капитана. Это и Кержаков, и Ерохин, и Кузяев. Но в действительности не только они, а каждый игрок должен иметь те характеристики, которые свойственны капитану. Каждый игрок должен в чем-то быть лидером, должен быть готов повести за собой команду в нужный момент. Команда, состоящая из лидеров, продолжит занимает лидирующие позиции.

— Допустим, капитаном стал ты. Что для тебя это будет значить?

— У меня уже есть такой опыт. Когда Ловрена не было на поле, то повязка переходила ко мне. Это большая ответственность, гордость. Но хочу сказать, что выхожу на игры с одинаковой степенью профессионализма, уверенности и желания независимо от того, есть у меня на руке повязка или нет. Если я стану капитаном, то для меня это будет означать многое. Повязка на руке свидетельствует о том, что я все делаю правильно, что моя игра соответствует требованиям капитана. Капитан должен быть лидером, вести команду за собой, много общаться, особенно с молодыми игроками. Если они что-то спросят или попросят совета, то нужно всегда им помогать. Это будет означать, что мне доверяют команду-чемпиона. Чтобы вести ее вперед к новым победам, требуется в каждом матче быть лучшей версией самого себя. А это большая мотивация.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Полная версия интервью выйдет на «СЭ» в ближайшие дни

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Дуглас Сантос
Михаил Кержаков
РПЛ
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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