Дуглас Сантос: «Кержаков, Ерохин и Кузяев заслуживают звание капитана «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» назвал футболистов, готовых стать новым капитаном команды. Ранее повязку носил защитник Деян Ловрен, перешедший зимой в «Лион».

— Без Ловрена «Зенит» лишился капитана. Густаво Мантуан считает, что новым капитаном должен стать ты. А ты бы кого выбрал?

— В «Зените» есть целый ряд игроков, которые по своему вкладу в историю клуба, по количеству проведенных за команду матчей, по личным и профессиональным качествам заслуживают носить звание капитана. Это и Кержаков, и Ерохин, и Кузяев. Но в действительности не только они, а каждый игрок должен иметь те характеристики, которые свойственны капитану. Каждый игрок должен в чем-то быть лидером, должен быть готов повести за собой команду в нужный момент. Команда, состоящая из лидеров, продолжит занимает лидирующие позиции.

— Допустим, капитаном стал ты. Что для тебя это будет значить?

— У меня уже есть такой опыт. Когда Ловрена не было на поле, то повязка переходила ко мне. Это большая ответственность, гордость. Но хочу сказать, что выхожу на игры с одинаковой степенью профессионализма, уверенности и желания независимо от того, есть у меня на руке повязка или нет. Если я стану капитаном, то для меня это будет означать многое. Повязка на руке свидетельствует о том, что я все делаю правильно, что моя игра соответствует требованиям капитана. Капитан должен быть лидером, вести команду за собой, много общаться, особенно с молодыми игроками. Если они что-то спросят или попросят совета, то нужно всегда им помогать. Это будет означать, что мне доверяют команду-чемпиона. Чтобы вести ее вперед к новым победам, требуется в каждом матче быть лучшей версией самого себя. А это большая мотивация.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Полная версия интервью выйдет на «СЭ» в ближайшие дни