Тренер «Урала» о результативности Погребняка: «Не стареют душой ветераны»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2) высказал свои впечатления от игры и рассказал о результативной игре форварда Павла Погребняка.
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«Хорошая, боевая игра. Куча моментов и желтых карточек, никто не хотел уступать. Болельщикам такое нравится. Не дожали, стоило немного перестроиться, ну это наша внутренняя кухня. Будем разбираться, будем работать», — сказал Матвеев.
Тренер высказался о голевой серии форварда Погребняка, который забивает во втором матче подряд
«Я думаю он был внутренне мотивирован против бывшей команды. Он проводит достаточно продуктивный сезон. В прошлой игре забил, в этой дубль. Не стареют душой ветераны и продолжают радовать нас игрой».
«Во втором тайме обычно игра раскрывается. Нам нужно было атаковать, идти вперед. Динамо достаточно сильная команда, мы к ним готовились. У них тоже были опасные моменты, но в целом была равная игра», — отметил тренер.
(Артем Бухаев)
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