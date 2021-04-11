Лещенко — о ничьей «Динамо» в матче с «Уралом»: «Безобразное судейство»
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» ничью с «Уралом» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:2).
«Вообще судейство сегодня было безобразное. Все моменты решались в одну сторону. Я бы сказал, что удаление было сомнительное. «Динамо» на ходу, «Динамо» играет нормально», — сказал Лещенко «СЭ».
Лев Лещенко все равно считает, что динамовцы провели сегодня замечательную игру.
«Захарян даже в меньшинстве забил, потом просто из-за контратаки пропустили. «Динамо» находится в хорошем физическом состоянии и режиме. Последние матчи должны выиграть. Сегодня — несчастный случай, удаление. Если б не оно, то выиграли б 100%», — добавил Лещенко.
Отметим, что с 56-й минуты бело-голубые играли в меньшинстве. С поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник Себастьян Шиманьски. «Динамо» догнало по очкам «Рубин» и по дополнительным показателям занимает пятое место в турнирной таблице. «Урал» — 12-й.
(Екатерина Звенигородская)
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