Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» ничью с «Уралом» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:2).

«Вообще судейство сегодня было безобразное. Все моменты решались в одну сторону. Я бы сказал, что удаление было сомнительное. «Динамо» на ходу, «Динамо» играет нормально», — сказал Лещенко «СЭ».

Лев Лещенко все равно считает, что динамовцы провели сегодня замечательную игру.

«Захарян даже в меньшинстве забил, потом просто из-за контратаки пропустили. «Динамо» находится в хорошем физическом состоянии и режиме. Последние матчи должны выиграть. Сегодня — несчастный случай, удаление. Если б не оно, то выиграли б 100%», — добавил Лещенко.

Отметим, что с 56-й минуты бело-голубые играли в меньшинстве. С поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник Себастьян Шиманьски. «Динамо» догнало по очкам «Рубин» и по дополнительным показателям занимает пятое место в турнирной таблице. «Урал» — 12-й.

(Екатерина Звенигородская)