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«Динамо» — «Урал»: все голы матча

17:40
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ принимает «Урал».

43-я минута. Погребняк — 0:1

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

47-я минута. Ордец — 1:1

Динамо — Урал

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