Семак назвал непростым для «Зенита» матч против «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче против «Сочи» в рамка 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«Сложный матч. Он складывался очень непросто для нас – и в плане психологическом и в плане результата. Затратили большое количество сил и эмоций. Но самое главное, что выиграли сегодня. Борьба будет дальше.

В чем Оздоев уступает? Вендел сейчас смотрится очень хорошо и выходит вместе с Барриосом. У нас больше креатива в центре поля. А Магомед выбыл из того тонуса», – сказал Семак.

«Зенит» победил «Сочи» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 2:1. Нападающий Сердар Азмун оформил дубль и принес команде из Санкт-Петербурга волевую победу.