Семак назвал непростым для «Зенита» матч против «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче против «Сочи» в рамка 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).
«Сложный матч. Он складывался очень непросто для нас – и в плане психологическом и в плане результата. Затратили большое количество сил и эмоций. Но самое главное, что выиграли сегодня. Борьба будет дальше.
В чем Оздоев уступает? Вендел сейчас смотрится очень хорошо и выходит вместе с Барриосом. У нас больше креатива в центре поля. А Магомед выбыл из того тонуса», – сказал Семак.
«Зенит» победил «Сочи» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 2:1. Нападающий Сердар Азмун оформил дубль и принес команде из Санкт-Петербурга волевую победу.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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