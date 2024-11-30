Шалимов предложил изменить формат проведения РПЛ и Кубка России

Тренер Игорь Шалимов поделился мнением о формате проведения FONBET Кубка России и РПЛ.

«На мой взгляд, надо обсуждать вариант Кубка в формате с вылетом после каждого матча, при этом видоизменить формат чемпионата — если в РПЛ будет 10 клубов, мы в каждом туре получил суперматчи, а Кубок станет Кубком, как мы его знали», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

30 ноября определились пары полуфиналистов Пути РПЛ и второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России.