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30 ноября, 23:10

Шалимов предложил изменить формат проведения РПЛ и Кубка России

Руслан Минаев
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Тренер Игорь Шалимов поделился мнением о формате проведения FONBET Кубка России и РПЛ.

«На мой взгляд, надо обсуждать вариант Кубка в формате с вылетом после каждого матча, при этом видоизменить формат чемпионата — если в РПЛ будет 10 клубов, мы в каждом туре получил суперматчи, а Кубок станет Кубком, как мы его знали», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

30 ноября определились пары полуфиналистов Пути РПЛ и второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Кубок России
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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