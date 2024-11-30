Шалимов предложил изменить формат проведения РПЛ и Кубка России
Тренер Игорь Шалимов поделился мнением о формате проведения FONBET Кубка России и РПЛ.
«На мой взгляд, надо обсуждать вариант Кубка в формате с вылетом после каждого матча, при этом видоизменить формат чемпионата — если в РПЛ будет 10 клубов, мы в каждом туре получил суперматчи, а Кубок станет Кубком, как мы его знали», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
30 ноября определились пары полуфиналистов Пути РПЛ и второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: РБ Спорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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