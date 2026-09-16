«Спартак» и «Факел» не открыли счет в первом тайме матча 9-го тура РПЛ

Первый тайм матча между «Спартаком» и «Факелом» в 9-м туре РПЛ завершился вничью — 0:0.

Красно-белые нанесли 12 ударов (3 в створ) по воротам гостей в первой половине встречи. На счету «Факела» 2 удара (1 в створ).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.