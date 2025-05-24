ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод матча финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:2).

По мнению ЭСК РФС, арбитр встречи Кирилл Левников правильно принял решение удалить полузащитника «Спартак» Наиля Умярова после нарушения правил на форварда ростовчан Николае Комличенко. Умяров виновен в серьезном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника.

«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с ЦСКА. Матч пройдет 1 июня в Лужниках и начнется в 18:00 мск.