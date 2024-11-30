Форвард «Акрона» Дзюба — после победы в Самаре: «Горжусь командой!»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал в своем Telegram-канале пост о победе над «Оренбургом» в матче 17-го тура РПЛ.

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинской команды. 36-летний Дзюба был признан лучшим игроком матча.

«Эмоциональная победа, даже чуть не расплакался после свистка. Горжусь КОМАНДОЙ! Так держать! +3!» — написал футболист.

«Акрон» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России команда из Тольятти 7 декабря сыграет против «Зенита».