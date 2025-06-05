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Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» прокомментировал результат суперфинала FONBET Кубка России, в котором ЦСКА победил «Ростов» (0:0, пен. — 4:3).

«На самом деле разговаривали об этом до игры. Я думал, что «Ростов» навяжет такую непривычную для ЦСКА игру. И так получилось. В серии пенальти, наверное, фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль. Я подумал, что в процентном соотношении [вероятность победы в серии пенальти] 51 на 49 в пользу ЦСКА, потому что там Акинфеев. По мне, он очень хорошо действует в серии пенальти.

Конечно, хотелось бы, чтобы «Ростов» выиграл, чтобы благодарность к ним какая-то была за этот сезон, но, к сожалению, серия пенальти, лотерея, но и так я считаю, что «Ростов» провел хороший сезон», — сказал Глебов.

В феврале 2025 года Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова».

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Данил Глебов
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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