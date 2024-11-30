Осипенко объяснил денежный жест в матче «Ростов» — «Пари НН»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко объяснил денежный жест в матче с «Пари НН» (4:0) в 17-м туре РПЛ.

«Что за жест после гола? Джонни, наш тренер-аналитик, сказал перед игрой: если забиваем с углового, он проставляется в ресторане перед всей командой», — сказал Осипенко клубной пресс-службе.

«Ростов» одержал третью победу в РПЛ. Команда Валерия Карпина с 23 очками занимает 7-е место в таблице. «Пари НН» с 16 очками — на 10-й строчке.