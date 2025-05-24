Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»

Лучшим правым защитником FONBET Кубка России в сезоне-2024/25 стал игрок «Тюмени» Станислав Поройков.

21-летний футболист отметился двумя забитыми голами в матче с «Краснодаром» (3:3, в серии пенальти 2:4), а также двумя результативными передачами в матче с «Челябинском» (2:0).

В сезоне-2024/25 Поройков провел за «Тюмень» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

«Тюмень», выступающая в первой лиге, дошла до 1/4 финала пути регионов Кубка России, где уступила «Краснодару».