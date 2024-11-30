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Жеребьевка пути РПЛ Кубка России: «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Зенит» — с «Ростовом»

Стали известны пары полуфиналистов пути РПЛ Кубка России
Владислав Маслов
Корреспондент
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Футболисты «Динамо»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По итогам жеребьевки полуфинала плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России определились пары соперников.

«Зенит» встретится в двухматчевом противостоянии с «Ростовом», первую игру петербуржцы проведут на выезде. Московское «Динамо» сыграет с ЦСКА, первый матч пройдет на «ВЭБ Арене».

Также стали известны пары второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России.

Первые полуфинальные матчи пути РПЛ запланированы на 11-13 марта, а ответные — 15-17 апреля 2025 года.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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