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Судейство

Артига о фоле на Рожкове в матче «Рубин» — «Акрон»: «Это очевидный пенальти. ВАР там не нужен»

Алина Савинова

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на защитнике команды Илье Рожкове в матче 25-го тура чемпионата России против «Акрона».

Игра прошла 18 апреля на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась ничьей со счетом 1:1. В первом тайме полузащитник «Акрона» Максим Кузьмин, пытаясь в подкате остановить проход Рожкова, въехал коленом в ногу соперника. Главный арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота тольяттинцев за действия Кузьмина. Видеоассистенты Владимир Москалев и Иван Абросимов провели проверку и в действия рефери не вмешались.

«Мне кажется невероятным, что в эпизоде с очевидным фолом арбитра зовут к ВАР. Там ВАР не нужен — пенальти был очевидный. Я смотрел это с поля, видел, потом посмотрел на экране — пенальти. После матча я посмотрел еще раз в раздевалке — это очевидный пенальти. Для меня непонятно, как это можно трактовать как-то иначе. Игрок соперника бьет коленом Рожкова, сваливает его с ног и только потом завладевает мячом. Цепь событий ясна», — приводит пресс-служба «Рубина» слова Артиги.

«Рубин» набрал 35 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 22 апреля против московского «Динамо».

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Источник: Официальный сайт «Рубина»
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Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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