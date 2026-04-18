Артига о фоле на Рожкове в матче «Рубин» — «Акрон»: «Это очевидный пенальти. ВАР там не нужен»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на защитнике команды Илье Рожкове в матче 25-го тура чемпионата России против «Акрона».

Игра прошла 18 апреля на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась ничьей со счетом 1:1. В первом тайме полузащитник «Акрона» Максим Кузьмин, пытаясь в подкате остановить проход Рожкова, въехал коленом в ногу соперника. Главный арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота тольяттинцев за действия Кузьмина. Видеоассистенты Владимир Москалев и Иван Абросимов провели проверку и в действия рефери не вмешались.

«Мне кажется невероятным, что в эпизоде с очевидным фолом арбитра зовут к ВАР. Там ВАР не нужен — пенальти был очевидный. Я смотрел это с поля, видел, потом посмотрел на экране — пенальти. После матча я посмотрел еще раз в раздевалке — это очевидный пенальти. Для меня непонятно, как это можно трактовать как-то иначе. Игрок соперника бьет коленом Рожкова, сваливает его с ног и только потом завладевает мячом. Цепь событий ясна», — приводит пресс-служба «Рубина» слова Артиги.

«Рубин» набрал 35 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 22 апреля против московского «Динамо».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max