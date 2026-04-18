Мостовой об увеличении числа команд в РПЛ: «Говорил об этом еще 10 лет назад, 18 клубов — это минимум»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поддержал инициативу увеличить число команд в РПЛ.

«Я об этом говорил еще 10 лет назад. Как страна с населением в 150 миллионов человек умудряется иметь 16 команд в лиге? Есть примеры стран, которые меньше по своей территории, но у них есть по 20 команд в чемпионатах. Ну что здесь говорить? Для России 18 команд — это минимум», — сказал Мостовой «СЭ».

На текущий момент в РПЛ участвуют 16 команд.