«Динамо» в большинстве сыграло вничью с «Пари НН»

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол на 22-й минуте забил Николас Маричаль. На 34-й минуте Олакунле Олусегун сравнял счет.

Хозяева с 74-й минуты играли в меньшинстве — у команды вторую желтую карточку получил Олакунле Олусегун.

Защитник бело-голубых Рубенс получил травму во втором тайме. Он столкнулся с форвардом нижегородцев Реналдо Сефасом в верховой борьбе за мяч и подвернул ногу, после чего покинул поле.

«Динамо» набрало 35 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице, обойдя «Рубин» (35 очков) по дополнительным показателям. «Пари НН» с 22 баллами остается на 14-й позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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