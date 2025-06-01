Главный тренер ЦСКА Николич: «В следующем сезоне устраивает только чемпионство»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что в следующем сезоне рассчитывает только на чемпионство.

«У меня в России уже две бронзы, серебро и два кубка. В следующем сезоне устраивает только чемпионство и за это я сейчас пью», — сказал Николич.

В воскресенье, 1 июня, ЦСКА победил «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России, выиграв турнир в девятый раз в истории.

Николич возглавляет московскую команду с лета 2024 года. Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами чемпионата России-2024/25. Ранее серб также тренировал «Локомотив», с которым завоевал бронзу и серебро РПЛ и выиграл Кубок России-2021.