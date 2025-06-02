«Зенит» продлил контракт с Аршавиным

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» сообщил о продлении контракта с заместителем председателя правления по спортивному развитию сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.

— Продлен ли контракт с Андреем Аршавиным?

— Естественно.

Экс-футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. Он является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Аршавин завершил игровую карьеру в 2019 году. В январе 2022-го он занял пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».