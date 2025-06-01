Альба отреагировал на слухи об уходе из «Ростова» в «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос о возможном уходе в московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что испанец может войти в тренерский штаб бело-голубых, если команду возглавит Валерий Карпин, с которым он ранее работал в «Ростове».

— Вы остаетесь на посту главного тренера «Ростова»? Правдивы ли слухи о «Динамо»?

— Мы не комментируем слухи. Концентрируемся на работе, — сказал Альба.

1 июня «Ростов» уступил ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.