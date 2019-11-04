Тренер «Крыльев Советов»: «Лучше одно очко, чем ничего»
18:37
Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Войо Чалов оценил игру команды в матче 15-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0).
— Первый тайм не удался ни для них ни для нас, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Во второй половине стали лучше держать мяч, больше атаковать. Создали два-три момента. Жаль, что не удалось забить
«Рубин» — очень хорошая команда. В гостях они играют даже лучше, чем дома. Лучше одно очко, чем ничего.
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