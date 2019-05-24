16:03 | Футбол — РПЛ

Тренер и футболисты ЦСКА пригласили болельщиков на заключительный матч сезона

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и футболисты армейского клуба пригласили болельщиков на заключительный домашний матч сезона - игру с "Крыльями Советов" в рамках 30-го тура премьер-лиги.

- В этом сезоне вы - лучшие! Спасибо за крутую поддержку! У нас получилось не все. Это футбол. Но вы всегда с нами. Давайте закроем сезон вместе! - сказали они на видео, опубликованном в официальном Твиттере красно-синих.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.

ЦСКА - Крылья Советов

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