Тренер «Динамо» Шварц высказался об отсутствии Воронина и Ордеца в игре с «Химками»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему защитник Иван Ордец и тренер Андрей Воронин пропустили матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:0).

— Когда ждать возвращение Ордеца и Воронина? К сожалению, сложно загадывать что будет завтра. Понимаю и Воронина, и Ордеца. Сейчас им не удается быть вместе с командой. Мне ясна их позиция, — заявил Шварц.

«Динамо» благодаря этой победе возглавило турнирную таблицу РПЛ, в активе московской команды 39 очков в 19 матчах.

«Динамо» в следующем матче в чемпионате России примет дома московский «Спартак» 6 марта.