Шварц назвал великолепной игру «Динамо» в матче с «Химками»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после завершения матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:0).

«Считаю, что сейчас непростые дни. Концентрироваться только на игре не так просто. Не просто говорить о футболе. Как проявила себя команда на поле — великолепно! Команда была одним целым. Я горд тем, как команда вышла на поле. Я люблю игроков, каждого сотрудника команды, которые проделывают такой непростой путь», — сказал Шварц.

«Динамо» благодаря этой победе возглавило турнирную таблицу РПЛ, в активе московской команды 39 очков в 19 матчах.