Тренер «Динамо» Шварц прокомментировал удаление Евгеньева в матче с «Химками»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал удаление Романа Евгеньева в матче 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

— Удаление Евгеньева? Так его увидел судья. До второй карточки Роман проводил очень качественный матч. Нужно констатировать, что следующие игры нам придется играть без него.

Сазонов великолепно себя проявил на протяжении всего подготовительного этапа. Мы приняли решение снять Захаряна, чтобы сыграть в два нападающих.

Команда Шварца с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» располагаются на 16-й строчке с 14 баллами.