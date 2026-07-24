Шварц — о 24-летнем арбитре Заике на матч с «Крыльями Советов: «Поздравляю с дебютом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал судейское назначение на предстоящий матч с «Крыльями Советов» в 1-м туре РПЛ.

Главным арбитром станет 24-летний Матвей Заика. Игра состоится в Москве 25 июля.

— На ближайший матч назначен 24-летний арбитр. Ваши эмоции?

— В первую очередь поздравления с дебютом, с его первой игрой. Независимо от того, кто вы, когда-то приходится начинать. Надеюсь, у него будет удачный дебют.

— Юрген Клопп был назначен в сборную Германии.

— Я читал. Приходит новый тренер. Но это не новость. В целом, если говорить об этой информации, она не настолько серьезна. Самое важное — что мы делаем сегодня в тренировочном процессе.